Pellegrino riacciuffa i granata, al Tardini è 2-2 tra Parma e Torino

PARMA (ITALPRESS) – Il Parma va due volte sotto, ma si rialza e acciuffa il 2-2 contro il Torino nel match del Tardini valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: alle reti siglate da Eljif Elmas e Che Adams risponde la doppietta di Mateo Pellegrino. Un punto a testa per muovere la classifica.

Il racconto del match

Nei primi minuti di gioco le due squadre scelgono un approccio molto cauto, concedendosi una fase di studio. All’8′ dalla Curva dei ducali vengono lanciati in campo degli oggetti, che portano alla sospensione della sfida per circa un minuto. Al 14′ Biraghi ci prova direttamente su calcio di punizione, ma la palla viene deviata in corner da Vogliacco. Al 19′ i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con Valeri, ma qualche secondo più tardi è il Torino ad andare a segno con Eljif Elmas: il macedone salta Delprato e conclude sul secondo palo per l’1-0 dei suoi. Il Parma prova subito a reagire alzando i giri del motore, ma fa fatica a costruire delle pericolose occasioni da rete. A pochi secondi dall’intervallo gli emiliani hanno una clamorosa tripla occasione prima con Vogliacco e Bonny, che vengono fermati sulla linea di porta da Milinkovic-Savic e Adams, e poi con Cancellieri che colpisce la traversa. Si va al riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa mister Cristian Chivu prova a scuotere i suoi attraverso delle sostituzioni che, nell’arco di pochi minuti, portano i frutti sperati. Nonostante i ritmi non altissimi, la compagine gialloblù riesce a trovare un lampo con il neo-entrato Mateo Pellegrino che, su assist di Valeri, firma il gol del pareggio. Il Torino inizialmente accusa il colpo, ma dopo i cambi effettuati da Paolo Vanoli torna a spingere per cercare un nuovo vantaggio. Al 72′ Vlasic mette un interessante pallone in area di rigore, la deviazione di Maripan favorisce Che Adams, che di precisione batte Suzuki. Il Parma si riversa nella metà campo avversaria per provare a riprendere nuovamente la gara e ci riesce all’82’ ancora con Mateo Pellegrino che, sugli sviluppi di un corner calciato da Hernani, mette a referto il tocco decisivo per il pareggio. Nel finale le due squadre sono spaccate e provano a sfruttare gli spazi per colpire l’avversario, ma devono accontentarsi del 2-2. In virtù di questo risultato il Parma sale a 24 punti in classifica, mentre il Torino consolida l’undicesimo posto andando a quota 35. Nel prossimo turno i ducali saranno impegnati all’U-Power Stadium contro il Monza sabato 15 marzo alle 15, mentre i piemontesi ospiteranno l’Empoli all’Olimpico Grande Torino.

