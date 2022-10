Pensabene vicino alla panchina del Gela FC, domani sarà in tribuna

Gela. Settimana tormentata per il Gela FC, che in settimana ha esonerato Francesco Evola. Domani contro il Mazara la formazione giallonera dovrà provare a spezzare l’incantesimo. La casella zero vittorie e l’ultimo posto in classifica pesa come un macigno. In panchina ci sarà il tecnico della juniores Antonio Famò. Dalla settimana prossima a sedersi sulla panca dovrebbe esserci Andrea Pensabene, che assisterà alla partita in tribuna. Manca solo la firma ma dovrebbe essere il palermitano a guidare per il resto del campionato il Gela FC. Anche per il ruolo di Ds si pensa ad un gradito ritorno. Vedremo.

Partita affidata ad Aquilina di Agrigento.