Pensionato lasciato per ore in attesa del tampone, troppi rischi al pronto soccorso

Gela. Ha dovuto attendere tre ore, fermo in astanteria al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, prima di avere l’esito del tampone. Un pensionato, settantenne, era stato trasferito al nosocomio di Caposoprano. Mostrava anche evidenti problemi di memoria e non riconosceva più neanche i familiari. E’ rimasto “parcheggiato” per ore in astanteria, prima di avere l’esito del tampone, ma con il rischio, in caso di positività, di entrare in contatto con pazienti non Covid.