Pensionato venne investito da un tir in via Venezia, perse la vita: emessa una condanna

Gela. Due anni fa, su un tratto di via Venezia, l’incidente fu fatale per il pensionato Vincenzo Salemi (già direttore di uffici postali sul territorio). Venne investito da un tir in transito. Per lui, vani si rivelarono i soccorsi. Venne trasferito d’urgenza al “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove perse la vita. Per quanto accaduto, è arrivata la condanna per il conducente del mezzo pesante. Un anno e quattro mesi e la revoca della patente. La decisione, a conclusione del dibattimento, è stata emessa dal giudice Fabrizio Giannola. Secondo l’accusa, che ha mosso la contestazione di omicidio stradale, ci sarebbe stata una responsabilità del conducente. Una versione che la difesa ha invece rivisto nelle conclusioni.