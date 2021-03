Pepe (FI), “attendiamo un vertice di maggioranza, rimpasto? Per ora voci di corridoio”

Gela. “Attendiamo una convocazione dal sindaco, per una riunione di maggioranza. Rimpasto in giunta? Per ora, sono voci di corridoio. Non sappiamo nulla di ufficiale”. Il commissario cittadino di Forza Italia Vincenzo Pepe continua ad avere interscambi costanti con il deputato regionale Michele Mancuso e con il resto del partito locale, in attesa che Greco metta tutti gli alleati intorno ad un tavolo. “Stiamo lavorando sul direttivo, ci sono nomi ottimi – dice Pepe – a breve, daremo delle comunicazioni. Nel corso dell’ultima riunione di maggioranza, avevo proposto di calendarizzarne una al mese, così da avere sempre una situazione aggiornata. Pare che ci siano degli aggiustamenti da fare e vogliamo capire come si moverà il sindaco. Non ci sono per nulla fibrillazioni nei rapporti con Greco, anzi continuiamo a lavorare con molta serenità”. I forzisti vogliono avere un ruolo ancora importante nella coalizione, come ha spesso ripetuto Mancuso, che è stato tra gli artefici dell’alleanza “arcobaleno”, che due anni fa ha dato la vittoria a Greco. In un eventuale rimpasto di giunta (pare che in municipio se ne continui a parlare), Forza Italia non vuole rimanere indietro, anzi. Dopo l’addio del Pd, Mancuso fu netto nel ritenere ormai concluso il rapporto amministrativo con i dem, anche se oggi le dinamiche nazionali e alcune aperture del sindaco potrebbero rideterminare gli incastri amministrativi. Pepe comunque pare molto fiducioso.