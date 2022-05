Pepe: “Linea FI sia coerente per tutti, su impianto rifiuti rivedere piano regionale”

Gela. Il parlamentare regionale Michele Mancuso, ieri, confermando diverse iniziative istituzionali per il territorio, avviate anche all’Ars, ha sostanzialmente rinnovato il patto politico con il sindaco Lucio Greco. I forzisti sono intenzionati a supportare l’azione dell’amministrazione, così come deciso ormai tre anni fa. Allo stato, il primo cittadino sembra piuttosto vicino alla linea degli azzurri. In casa dei berlusconiani, invece, si cerca la via di un percorso politico ancora più netto. Il commissario Vincenzo Pepe non esclude un incontro, anche alla presenza di Mancuso. “Dobbiamo essere tutti coerenti – dice – siamo un partito che fa parte della maggioranza del sindaco e abbiamo un assessore che amministra insieme a lui. Quindi, è giusto esprimere il proprio punto di vista e se ci sono critiche da muovere, farlo nelle sedi opportune come le riunioni di maggioranza. Certe esternazioni pubbliche, invece, io le eviterei. Non presentarsi al tavolo convocato dal sindaco sull’impianto rifiuti non è la soluzione. L’ho detto anche ai nostri consiglieri. Spero che tutti siano coerenti con le scelte fatte. Altrimenti, si va all’opposizione”. Il commissario non ha mai nascosto i propri dubbi su scelte, anche importanti, formalizzate dal sindaco. E’ stato molto critico, in diverse occasioni, riferendosi al modus operandi dell’avvocato. Gli azzurri, però, hanno deciso di stare con il progetto dell’amministrazione e per questa ragione Pepe invita tutti a seguire una strada che sia di dialogo. “Andiamo avanti, lavorando per la città”, aggiunge. Come fatto dal parlamentare regionale di riferimento del gruppo locale, il commissario azzurro tocca uno dei punti di maggior attrito nei rapporti con il governo regionale.