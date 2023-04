“PeR” aderisce alla manifestazione contro l’autonomia differenziata, “silenzio da istituzioni locali”

“Questo è un tema al quale siamo fortemente sensibili, non solo per essere stati i primi a sollevarlo ma soprattutto perché i siciliani non possono e non devono pagare una marginalità al cospetto delle altre Regioni più ricche. Il governo con l’autonomia differenziata renderà ancora più evidenti le differenze e le distanze tra Regioni. Staremo attenti e vigili, mettendo in campo tutte le denunce e le proposte per bloccare questa iniqua e scellerata scelta”, concludono Liardo e Scrivano.