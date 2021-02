“Per Caltaqua cuccagna finita”, Greco: “Dimentichino i compromessi del passato”

Gela. “La cuccagna è finita”. Il sindaco Lucio Greco non chiude per nulla la querelle che si è aperta con i vertici di Caltaqua, dopo che l’azienda ha incontrato i rappresentanti del comitato di quartiere San Giacomo, senza coinvolgere l’amministrazione comunale. Greco e i manager dell’azienda italo-spagnola, in un certo senso se le sono promesse, minacciando reciprocamente il ricorso alle sedi giudiziarie. Il sindaco calca ancora di più la mano, dopo che dall’azienda non hanno escluso di volersi tutelare “nelle sedi opportune”. “Di fronte ad una grave crisi idrica come quella che da anni si vive in città, sono necessari interventi seri e rigorosi. Non sono giustificabili né atteggiamenti ammiccanti né compromessi e concessioni di favori di varia natura. Giudicare normale, da parte dei dirigenti di Caltaqua, un incontro con alcuni rappresentanti di quartiere, durante il quale si discute anche della possibilità di un dono, la dice lunga sul modo in cui tale società concepisce la sua funzione. Questa tecnica di incontrare gruppi di cittadini e favorire trattative private coi singoli quartieri, ci ricorda la locuzione latina “divide et impera”, al fine di ottenere un consenso sociale. Non è un’operazione assolutamente accettabile, perché mina alla base l’unità della comunità e non fa parte della prassi di una realtà democraticamente avanzata – dice il sindaco – in tutta la città c’è una questione Caltaqua ed è in tutta la città che deve essere risolta. E’ il Comune che si deve fare carico dei bisogni dei cittadini e non una società che ha la finalità esclusiva di maturare degli utili. Caltaqua si deve rendere conto che la cuccagna è finita”.