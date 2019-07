Per dieci anni vittima dei clan locali, “gli hanno impedito di lavorare”: esercente risarcito

Gela. Le continue richieste estorsive, andate avanti per dieci anni, non gli hanno permesso di realizzare a pieno il suo diritto, garantito dalla Costituzione, al libero esercizio dell’iniziativa economica privata. Per il giudice civile del tribunale, un esercente locale, per anni vittima dei clan, non sarebbe stato messo nelle condizioni di lavorare e portare avanti le proprie attività economiche. Così, alla vittima delle cosche è stato riconosciuto il risarcimento dei danni, non solo patrimoniali ma anche morali. Un verdetto emesso dal giudice Stefania Sgroi, che ha accolto in pieno le richieste avanzate dai legali dell’esercente, gli avvocati Giuseppe Panebianco e Vincenzo Ragazzi. L’imprenditore, che vuole mantenere l’anonimato, era già stato riconosciuto vittima della mafia, al termine dei giudizi penali avviati contro gli estorsori. E’ emerso che gli affiliati alle famiglie locali di stidda e cosa nostra si rivolgevano sistematicamente a lui, titolare di diversi esercizi commerciali in città, per avere denaro.