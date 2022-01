“Per esercenti emergenza sicurezza”, Ruvio: “Più controlli anche con la municipale”

Gela. “Non possiamo lasciare la città in balia dei malviventi”. Il monito arriva ancora una volta da organizzazioni datoriali. Casartigiani del Golfo, presieduta da Antonio Ruvio. “È intollerabile l’escalation di furti che si sta verificando in questi giorni in città, ai danni dei pubblici esercizi”. Ruvio interviene a seguito dei fatti di sabato scorso, con l’esercente aggreditio, nella sua attività in centro storico. “Chiediamo quindi maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine. Logico che la paura di subire furti e atti vandalici stia crescendo tra gli imprenditori di tutti i settori e si aggiunga alle pesanti preoccupazioni legate al momento che stiamo vivendo. Non possiamo davvero permettercelo, né economicamente né psicologicamente. Per questo – dice ancora Ruvio – chiediamo un aiuto alle autorità”.