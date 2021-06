Per fare l’Italia bisognava sacrificare il popolo duo Siciliano

Gela. Un inciso per ricordare il massone Giuseppe Mazzini, riportato nel testo “Storia delle Due Sicilie” di Giacinto de’ Sivo, che in un discorso scritto agli adepti suoi nell’ottobre del 1846 così recitava:

“Il cammino del genere umano è sempre tracciato da ruine; chi teme le ruine non comprende la vita. L’Italia oggi deve uscire dalla sua prigione, rompere i legami dei Papi e degli imperatori; e purché si compiono i suoi destini corran pure fiumi di sangue, le città si rovesciano l’une sulle altre, e battaglie ad incendi, incendi a battaglie succedono. Non importa se l’Italia non dev’essere nostra, val meglio preparare la distruzione e tale che ogni disfatta sia catastrofe finale. Però esercitiamo popoli e soldati a eseguire questo disegno, che nessuna città si lasci ritta al vincitore, e ch’esso trovi morte ad ogni passo. In tal guerra non si ceda, si distrugga. Sarà terribile, tutta la vita d’un popolo non sarà che un’opera di rivoluzione. Combattiamo dunque e sterminiamo…”. Così questo Maometto del socialismo si lascia addietro gli Attila e i Genserichi, gridando civiltà e progresso con i carbonari prima e con la Giovane Italia dopo.”

Questi erano gli insegnamenti del grande repubblicano Genovese con tutti i suoi seguaci della Giovane Italia e della Carboneria. Non hanno niente da invidiare i proclami di Maometto o quelli di Garibaldi quando si riferiva al Papa definendolo “un metro cubo di letame”.