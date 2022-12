“Per FI non cambia nulla, con Greco nessuna prospettiva”, Pepe: “Causa dei suoi stessi mali”

“Scelga i suoi assessori, visto che quello del nostro partito non gli è piaciuto – aggiunge Pepe – i nostri consiglieri saranno sempre responsabili e sono certo che voteranno gli atti utili alla città. Ripeto, per noi non cambia nulla. Non ci sono prospettive di nessun tipo. Proposte? Non mi pare, ma eventualmente saranno valutate da tutto il partito”. Gli azzurri locali continuano ad avere interlocuzioni con il parlamentare Ars Michele Mancuso, che pare abbia sostanzialmente delegato le scelte proprio al gruppo cittadino. Una retromarcia per un ritorno in giunta o per un appoggio pieno al sindaco non è per nulla all’ordine del giorno, nonostante i contatti che Greco ed esponenti del suo gruppo hanno con rappresentanti istituzionali di area forzista, soprattutto in Regione.