Per Ghelas una nuova proroga, “situazione finanziaria dell’ente non consente un contratto”

Gela. Come era ipotizzabile, sulla base anche delle valutazioni giunte negli scorsi giorni dal manager Pietro Inferrera, sul destino più immediato dell’in house Ghelas Multiservizi si staglierà una nuova proroga. “Due o tre mesi”, ha detto in aula consiliare l’assessore Ivan Liardi rispondendo all’interrogazione presentata dalla commissione sviluppo economico ed esposta dal presidente Rosario Faraci. I consiglieri della commissione da anni si occupano della municipalizzata e spingono per un contratto, che assicuri una vera programmazione a lunga scadenza. E’ lo stesso obiettivo perseguito da Inferrera. Liardi, però, ha confermato che l’attuale situazione finanziaria del municipio e il monitoraggio complessivo della Corte dei Conti, non permettono di mettere mano ad un contratto. “Però il lavoro andava comunque fatto per verificare quali sono le esigenze effettive della società e anche sui servizi se ci sono rami secchi vanno tagliati”, ha detto Faraci. La commissione portò all’assise civica una mozione che in sé riassumeva un’ampia proposta di rilancio Ghelas. Venne approvata. L’assessore Liardi ha rimarcato che con la situazione attuale non è pensabile la stipula di un nuovo contratto, almeno fino a quando non ci saranno vere certezze sullo sviluppo dell’emergenza dei conti dell’ente.