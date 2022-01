“Per i disabili non hanno fatto nulla”, Capici: “Greco e Gnoffo si dimettano”

Gela. “L’assessore Gnoffo ha l’obbligo morale di dimettersi perché non ha fatto nulla per i disabili”. A parlare è Paolo Capici, responsabile dell’associazione H da sempre impegnato per tutelare i diritti dei diversamente abili, in una città non di certo esempio per servizi e abbattimento delle barriere architettoniche. Capici è un fiume in piena quando parla di una serie di servizi annunciati e mai realizzati, come un tavolo tecnico, l’adeguamento dell’ufficio Servizi sociali ancora non accessibile ai disabili in carrozzina, lo sportello Pua, a suo dire, privo di privacy, o il servizio Asacom all’anno zero. “Doveva fare un tavolo tecnico, che si può organizzare in un’ora e non l’ha fatto – accusa Capici – avevano realizzato uno sportello dove entravano e uscivano i cittadini senza rispetto della privacy. Non ha saputo dare risposte a tutte le istanze, tra centro diurno e Asacom”. L’avvocato Paolo Capici tira in ballo anche i vertici forzisti nel territorio, come l’onorevole Michele Mancuso ed Enzo Pepe, definendoli “i padrini” dell’assessore Nadia Gnoffo, senza dimenticare i troppi disservizi che ridimensionerebbero l’azione dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, diretto da Luciano Fiorella. ”Mancuso e Pepe fanno male a difendere un assessore incapace dal punto di vista del ruolo politico. Pensasse Mancuso a difendere la sanità gelese visto che ha contribuito a distruggere un ospedale facendolo diventare un poliambulatorio”, accusa.