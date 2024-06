Gela. Le urne sono state aperte alle 15 di sabato e si protrarranno ancora dalle 7 e fino alle 23 di domenica, sia per le amministrative sia per le europee. L’unico dato al momento disponibile è quello dell’affluenza, in città al 20,72 per cento, con 13.390 votanti. Alle scorse amministrative, il primo dato sull’affluenza fu al 13,42 per cento (l’aumento è del 7,30 per cento).