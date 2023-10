“Per Macchitella lab prima concludere trasferimento immobile”, Eni: “Seguire percorso previsto”

Gela. In settimana, da Palazzo di Città, sono state annunciate accelerazioni consistenti sull’iter di Macchitella lab e su quello degli interventi per il complesso dell’opera salesiana. Il sindaco Lucio Greco ha riferito che si darà priorità agli accordi attuativi, anche attraverso le somme delle compensazioni Eni. La multinazionale fa comunque sapere che nella vicenda Macchitella lab “sono in atto le interlocuzioni con l’amministrazione comunale e sono anche in corso di finalizzazione le perizie immobiliari congiunte, indispensabili a definire il trasferimento dell’immobile, di proprietà Eni-Raffineria di Gela, all’amministrazione. Una volta completato il trasferimento il Comune potrà avvalersi delle somme previste in coerenza con quanto stabilito dagli accordi sottoscritti nel 2017”.