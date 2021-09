“Per neurologia e per ospedale soluzioni”, commissione pronta a convocare Caltagirone

Gela.Vogliono incontrare il manager Asp Alessandro Caltagirone, oltre ai responsabili del dipartimento. I consiglieri della commissione sanità più volte hanno svolto approfondimenti sui servizi tagliati al nosocomio “Vittorio Emanuele”. Ora, si aggiunge il caso di neurologia, già fortemente depotenziata, ma che era avviata praticamente alla chiusura, come abbiamo riferito. Asp, almeno per ora, ha riorganizzaziato turni e personale, ma per il presidente della commissione Rosario Trainito bisogna fare decisamente meglio. “Non ci possono essere sempre le solite scuse sulla mancanza di personale, bisogna trovare le soluzioni al problema, non le scuse. Soluzioni che abbiano un criterio – dice Trainito – com’è pensabile far intervenire i medici del reparto di medicina, che ricordo è un reparto Covid con diciotto ricoverati gravi, collocandoli nei turni notturni? Medici scafandrati, che rischiano di poter contagiare pazienti che arrivano in situazioni gia critiche. Quello che ci auguriamo è che si trovi una soluzione giusta e sensata, affinché i pazienti della città siano ben tutelati. Inoltre, ci teniamo a precisare che i problemi del “Vittorio Emanuele” sono tanti e questo della neurologia è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.