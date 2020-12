“Per ora non si registrano danni in città”, attivo Coc: Greco in contatto con prefetto

Gela. Dopo la scossa di terremoto, registrata poco prima delle 21:30, sono in corso i sopralluoghi per valutare eventuali danni. Non ci sono, al momento, indicazioni su conseguenze particolari, nè alle strutture nè alle persone. Qualche cedimento di calcinacci è stato segnalato a Macchitella, tra le palazzine di via Caviaga. Anche in questo caso, però, la situazione appare del tutto sotto controllo.