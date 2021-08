“Per Regione autorizzazioni vigenti”, Lucisano: “Troppi attacchi, riservata a Baglieri”

“Ho inviato una riservata all’assessore – dice ancora – nella quale indico diverse cose che ho trovato. Poi, non so se sia stata trasmessa anche in procura. Tutto può accadere. Però, devo dire che sto trovando troppi ostacoli e tutto questo mi dispiace molto, anche per gli attacchi subiti. Mi riferisco alla questione dei sovvalli ma anche a quella della volturazione dell’impianto di compostaggio. Voglio dire, parliamo di un impianto efficiente e la Regione sa bene che il sistema funziona. Abbiamo assegnato la conduzione ad una nuova azienda, che assicurerà standard qualitativi migliori. Non capisco perché non si voglia attendere la pronuncia del Cga, che sulla questione dell’impianto ha chiesto atti per avere più chiarezza. Deciderà ad ottobre. E’ vero che con la nota del 2019 l’ex assessore regionale Alberto Pierobon chiedeva di accelerare la procedura per il passaggio degli impianti dagli Ato alle Srr, però bisogna considerare anche la legge 9 del 2010. Prevede che gli ambiti mantengano la dotazione antecedente alla legge stessa e l’impianto di compostaggio è stato realizzato, in parte, con fondi proprio dell’Ato. E’ riportato anche nello statuto della Srr. Non capisco perché ci sia tutta questa frenesia. Se il Cga ha chiesto di acquisire degli atti, un motivo dovrà pur esserci”. Domani, al dipartimento regionale acqua e rifiuti, i sindaci dei Comuni dell’ambito e della Srr incontreranno l’assessore Baglieri. La riunione dovrebbe contribuire a fare chiarezza, nel tentativo di alleggerire una situazione, che rischia di farsi ancora più complessa, in attesa tra le altre cose dell’avvio vero e proprio del nuovo servizio rifiuti.