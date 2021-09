“Per Regione Gela nel dimenticatoio”, dem: “Cis da rilanciare, da Greco troppi silenzi”

Gela. “Basta viaggi della speranza a Palermo, solo per farsi dare una pacca sulle spalle. Il sindaco e l’amministrazione comunale devono sbattere i pugni, con forza. Quello che è accaduto con il porto rifugio è il fallimento della Regione e del governo Musumeci”. I dem locali sono certi che la linea fino ad oggi portata avanti dall’avvocato Greco, soprattutto lungo l’asse Gela-Palermo, ha assunto una piega ormai del tutto sterile, con tagli e nessun risultato concreto. La caratterizzazione scaduta delle sabbie del porto, come ha già spiegato il segretario provinciale Peppe Di Cristina, è uno dei tanti sintomi di “una città che per la Regione è ormai nel dimenticatoio”. La direzione cittadina del partito, convocata dal segretario Guido Siragusa, si è riunita, rilanciando un ruolo politico, del tutto in antitesi rispetto all’amministrazione comunale. “Le distanze sono profonde – dice Siragusa – noi riteniamo che la portualità vada rilanciata veramente, anche su un piano industriale. Quindi, riteniamo fondamentali l’hub, il porto industriale, il rilancio del porto isola, lo yard e anche la riqualificazione del pontile sbarcatoio. Per il resto, c’è forte preoccupazione, ma anche lo sdegno verso una Regione del tutto disinteressata ai destini della città e un’amministrazione comunale che non riesce ad essere forte nei tavoli istituzionali. Il Pd è un partito delle proposte, anche se spesso rimaniamo inascoltati”. Siragusa e la direzione cittadina del partito stanno lavorando per avere un confronto diretto con i riferimenti del partito, nel governo nazionale. “Organizzeremo un incontro su questi temi, noi non ci fermiamo – aggiunge il segretario cittadino – vogliamo far assumere impegni precisi ai nostri riferimenti nel governo nazionale”.