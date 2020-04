“Per ritardi tamponi rischio di perdere lavoro”, l’ennesima denuncia: nuova missiva Greco

Gela. Le estenuanti attese per ottenere l’esito dei tamponi mettono addirittura a rischio il futuro lavorativo di tanti cittadini, ancora costretti nelle loro abitazioni e senza alcun risultato. Trascorrono settimane prima di avere il risultato del test e c’è ancora chi deve effettuarlo. Solo ieri, ennesima coda per sottoporsi al tampone. Un dipendente di Eni, che a giorni dovrà raggiungere Roma per poi organizzare la trasferta lavorativa in Iraq, solo ieri è riuscito ad effettuare il tampone. “Il test era fissato per le ore 15 ma gli addetti hanno iniziato solo alle 16:30 – spiega – ma chi controlla l’operato dei sanitari? Come si fa a mettere a rischio il lavoro delle persone?”. Il dipendente della multinazionale ha scritto al vicesindaco Terenziano Di Stefano, chiedendo chiarimenti. Gli sono giunte missive ufficiali dal gruppo, con le quali si indica la conferma della partenza per raggiungere la sua destinazione in Medio Oriente, dove opera come tecnico. Invece, si trova ancora ad attendere un riscontro da Asp, con tante incertezze. Rischia di non poter dare seguito alle disposizioni di Eni. Anche un altro tecnico che opera all’estero si trova nella stessa situazione, con la concreta possibilità che la sua azienda possa rivolgersi ad un operatore del nord Italia, già i regola con i controlli. Davanti a decine di casi come questi, Asp ritiene di aver rispettato tutti i protocolli e di non aver alcuna responsabilità rispetto ai ritardi. Nelle ultime ore, il sindaco Lucio Greco ha scritto di nuovo ai manager nisseni e al presidente della Regione Nello Musumeci, lamentando troppi disservizi. E’ la quarta missiva nell’arco di appena venti giorni.