“PeR” sulla visita del presidente dell’antimafia: “Incontro doveva essere aperto o era solo del Pd?”

Gela. L’opposizione fuori dal consiglio comunale non risparmia l’affondo neppure rispetto alla visita del presidente della commissione antimafia regionale Antonello Cracolici. Dal laboratorio “PeR” si sarebbero aspettati una convocazione ampia, aperta a tutte le forze politiche, alle parti sociali e alle associazioni. “Delle due l’una, o si è trattato di una visita ufficiale delle due commissioni antimafia, quella regionale e nazionale, rappresentate dai rispettivi presidenti, oppure è stato solo un incontro con due esponenti di un partito politico, nel caso di specie il Pd. Nel primo caso – dice Miguel Donegani – pur condividendo evidentemente lo spirito dell’iniziativa, non possiamo non constatare come la stessa sia stata gestita in maniera molto approssimativa. La lotta alla criminalità appartiene, comunque dovrebbe appartenere, a tutti. Come “PeR”, ci saremmo aspettati la convocazione di tutte le forze politiche della città, di maggioranza e di opposizione, delle associazioni di volontariato, dei sindacati, degli ordini professionali, del mondo della scuola. La legalità parte dalla promozione culturale, dalla prevenzione e dalla condivisione diffusa. Più larga è la condivisione più forte é il messaggio”. Oltre a Cracolici, ha partecipato la senatrice Enza Rando, che fa parte dell’ufficio di presidenza della commissione nazionale antimafia.