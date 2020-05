“Per voti promettevano assunzioni anche in Tekra”, comunali 2015: quindici a processo

Gela. Le amministrative di cinque anni fa le vinse, a sorpresa, l’allora grillino Domenico Messinese. Si impose sul sindaco uscente Angelo Fasulo, al termine del turno di ballottaggio. Secondo i pm della procura, Fasulo e alcuni esponenti del suo gruppo politico, pur di avere voti, avrebbero promesso assunzioni, buoni spesa, buoni benzina e favori sul rilascio di autorizzazioni. Le indagini vennero chiuse lo scorso anno. Si dovranno presentare in giudizio il prossimo novembre. Per il sostituto procuratore Mario Calabrese, le contestazioni mosse sono da confermare. Per questa ragione, è stato disposto il processo. I quindici coinvolti, con ruoli diversi, sono ritenuti responsabili di aver violato la disciplina del testo unico in materia di elezioni amministrative, con conseguenze penali. Nell’inchiesta, oltre a Fasulo, sono coinvolti l’ex assessore Giuseppe Ventura (che alle amministrative di cinque anni fa riuscì ad essere eletto consigliere), l’ex consigliere comunale Santo Giocolano (che non venne rieletto), Gianluca Demetrico (a sua volta candidato non eletto), Sandro Italiano, Nunzio Di Caro, Carmela Liuzza, Carmelinda Saluci, Vincenzo Piscopo, Catiuscia Amico, Orazio Nisellino, Rosario Gueli, Grazio Ferrara, Alessandro Piscopo e Crocifisso Di Gennaro. Durante le indagini, sarebbero emerse promesse di assunzioni anche tra le fila dell’azienda campana Tekra, che già in quel periodo gestiva il servizio di raccolta rifiuti in città. Alcuni imputati avrebbero fatto da tramite con i candidati, così da raggiungere presunti accordi. Tra i coinvolti, c’è anche chi ha precedenti penali e procedimenti penali in corso.