Operazione “Notti bianche”, otto arrestati: c’è anche una donna

Scarantino, avvalendosi della collaborazione della sua compagna Di Giulio, aveva organizzato un’incessante attività di spaccio soprattutto presso la propria abitazione situata in centro storico che ben si presta, in ragione del dedalo di vicoli e viuzze che lo caratterizza, all’attività di spaccio e di occultamento di stupefacenti. Scarantino, inoltre, si avvaleva di Curatolo per recuperare crediti presso i clienti e per effettuare i viaggi a Catania finalizzati all’approvvigionamento di stupefacenti; il rifornimento di droga avveniva presso Ponticelloo, zio della sua compagna Ileana; per i viaggi a Catania, Scarantino, si avvaleva anche di Di Dio.

Dal canto suo, Di Dio Alessandro era solito spacciare, vista anche l’indisponibilità di qualsiasi mezzo a motore, nella zona ricadente il quartiere Santa Flavia, dove risiede. Quando rimaneva a corto di droga si rivolgeva a Scarantino o a Cammilleri.

Quest’ultimo aveva messo a punto un vertiginoso giro di spaccio che svolgeva in vari punti: nei pressi della propria abitazione, nelle adiacenze dell’abitazione della madre, nelle vicinanze della sua attività di vendita di prodotti casalinghi. Per approvvigionarsi di droga Cammilleri si recava sistematicamente a Catania e, per spacciarla, si avvaleva anche di alcuni giovani pusher.

Bontempo aveva creato intorno a sé un’estesa platea di tossicodipendenti che riforniva sistematicamente soprattutto in orari notturni. Si approvvigionava a Catania, Barrafranca o Canicattì e spesso si avvaleva della collaborazione del suo fido, che si prodigava ad effettuare consegne di droga e recuperare crediti presso gli assuntori.

A fine gennaio la polizia aveva arrestato Scarantino, Di Dio e Curatolo e sequestrato cocaina e marijuana.