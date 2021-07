“Perchè impianto Eni lavora solo rifiuti di Ragusa?”, Iv: “sindaco chieda garanzie”

Gela. L’impianto pilota Eni che tratta il Forsu per la produzione dei biocarburanti dovrebbe essere alimentato con i rifiuti dell’ambito locale e non con quelli di Ragusa, come attualmente si verifica. Il coordinatore provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura si rivolge al sindaco, in una fase di massima attenzione per la gestione dei rifiuti, e chiede un tavolo di confronto. “L’impianto nel sito industriale di Eni lavora circa 700 chili di frazione umida al giorno – spiega Ventura – i rifiuti, però, arrivano da Ragusa. Ci chiediamo per quale motivo si verifica questo”. Dubbi che portano Ventura a richiedere un intervento del sindaco, attraverso un incontro con i vertici di raffineria. Secondo i renziani, destinare il forsu locale all’impianto Eni consentirebbe di alleviare la pressione, gestendo in maniera più sostenibile il ciclo dei rifiuti. Italia Viva ritiene che l’amministrazione comunale debba ottenere un impegno da Eni.