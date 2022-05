Perde il Futsal Gela ai rigori: si decide tutto sabato prossimo

Gela. Sono i rigori a decidere lo spareggio valido per la promozione in Serie C1 tra Scicli e Gela, con i primi ad uscirne vittoriosi. Il Gela domina per 60 minuti, giocando di fatto in una sola metà campo, ma spreca tante occasioni che non vanno a buon fine, arrivando ai tempi supplementari prima, e ai tiri dal dischetto poi. Ai rigori il risultato finale è di 5-4, dopo 6 rigori calciati per squadra. A sbagliare sono Brasile, al primo tentativo, e Azzolina all’ultimo. Vanno in gol invece Mammano, Di Bartolo, Marchese e Caglià. Sull’1-1, anche Rodoti si prende la scena parando un rigore, ma purtroppo non basta.