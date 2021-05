Pericolo in spiaggia a Macchitella, ancora randagi: segnalati almeno tre cani

Gela. Ancora cani randagi a rendere insicuro un ampio tratto di spiaggia, quello compreso tra Montelungo e Macchitella. Questa mattina, chi frequenta quella zona, anche solo per una passeggiata in riva al mare, si è accorto della presenza di almeno tre cani. Da settimane, le segnalazioni si ripetono. Fino ad ora, non ci sono state vere e proprie aggressioni, anche perché le restrizioni anti-Covid non hanno consentito di frequentare la spiaggia. Con la stagione estiva alle porte e la presenza dei randagi, si rischiano invece serie conseguenze, soprattutto quando sarà maggiore l’afflusso di bagnanti.