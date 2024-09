Periferie, Battilocchio “A Palermo progettualità integrata”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’idea che ho avuto da questi incontri è di una città in cammino, con progetti importanti in itinere: c’è una progettualità integrata per la riqualificazione delle periferie, così come abbiamo riscontrato nelle altre Città metropolitane che stiamo visitando”. Così il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie Alessandro Battilocchio durante un incontro con i giornalisti presso la Prefettura di Palermo. “Palermo è un mosaico sociale e urbano e il suo concetto di periferia è cambiato in maniera evidente – continua Battilocchio, – La nostra presenza è un segnale di vicinanza e interesse alla popolazione locale, ma puntiamo molto sulla continuità di quest’azione nelle periferie con progetti sostenibili: stiamo riscontrando ovunque un segnale di avvicinamento alle istituzioni, prossimamente faremo altre visite perchè la nostra attività deve rivolgersi in primis ai territori per risolvere i problemi e dare risposte ai cittadini. E’ chiaro che ci sono criticità in termini di azioni criminali nelle aree di degrado e abbandono, ma l’idea che abbiamo è che ci sia una presenza altrettanto forte dello Stato”.

