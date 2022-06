“Perizia regolare”, professionista assolto in appello: non ci furono anomalie

Gela. Non ci furono irregolarità nella perizia redatta su incarico dei giudici, in un procedimento civile che riguardò lavori svolti in un immobile in centro storico. I magistrati della Corte d’appello di Caltanissetta hanno assolto l’architetto Pietro Lorefice. Difeso dall’avvocato Carmelo Brentino, già in primo grado aveva respinto ogni tipo di addebito. La perizia rispettò i parametri effettivi. La difesa ha basato la propria impostazione sui dati tecnici, usati per confermare che non ci fu alcuna forzatura, eventualmente per favorire i proprietari dell’immobile.