Perna nuovo responsabile della comunicazione di Iv regionale, “andare oltre il populismo”

Gela. È uno dei dirigenti locali del partito e su di lui ha scommesso il gruppo regionale, con l’assenso dei vertici nazionali. Giuseppe Perna è il nuovo responsabile regionale della comunicazione di Italia Viva. “Sono entusiasta per questo incarico, ringrazio dell’opportunità e della fiducia il deputato nazionale e coordinatore regionale di Italia Viva Sicilia Davide Faraone, il coordinatore provinciale Giuseppe Ventura per avermi coinvolto in questa comunità politica e il gruppo dei giovani di “Bella Storia”, in particolare il oresidente Manuel Mangano. La possibilità datami di gestire la comunicazione di Italia Viva Sicilia – dice Perna – dimostra come questo partito investa e dia fiducia ai giovani. Ci aspettano diverse sfide nei prossimi mesi in particolare le amministrative, in cui saremo impegnati in diverse città, ma anche il tema delle infrastrutture, l’attuazione del Pnrr e l’emergenza sanità. In concertazione con il coordinamento regionale e i coordinatori provinciali, lavorerò con il massimo impegno per contribuire a radicare di Italia Viva nelle varie province siciliane e per semplificare il processo di costruzione del partito unico che ci vede impegnati insieme agli amici di Azione”.