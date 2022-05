Perquisizioni a Palazzo di Città, carabinieri in Comune: acquisiti atti

Gela. I carabinieri sono arrivati a Palazzo di Città. In queste ore, sono in corso perquisizioni. I militari, insieme ai pm della procura, questa mattina hanno dato esecuzione a quattro misure per la vicenda Ipab. Sono coinvolti anche i consiglieri comunali Salvatore Scerra e Sandra Bennici. I carabinieri stanno effettuando accertamenti negli uffici del municipio, pare anche per un altro filone di indagine. Si tratterebbe sempre di verifiche per altri iter procedimentali in carico al Comune.