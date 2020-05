Perse il lavoro e non assicurò regolare mantenimento ex moglie, assolto operaio

Gela. Le sue condizioni economiche, piuttosto precarie, non gli avrebbero consentito di adempiere puntualmente agli obblighi di mantenimento dell’ex moglie e della figlia. Un operaio è stato assolto dal giudice Ersilia Guzzetta. Era finito a processo con l’accusa di non aver rispettato i doveri economici, successivi alla separazione. In aula, il legale che lo rappresenta, l’avvocato Giovanni Cannizzaro, anche con una serie di produzioni documentali, è riuscito a provare che a livello occupazionale l’imputato ebbe molte difficoltà, dopo essere stato vittima di un grave incidente sul lavoro. Per l’accusa, però, avrebbe dovuto comunque rispettare le decisioni dei giudici. Nel corso dell’istruttoria, è inoltre emerso che, seppur con molte difficoltà, l’imputato avrebbe effettuato alcuni pagamenti in favore dell’ex moglie e della figlia, che vedrebbe con assiduità.