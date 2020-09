Perse lavoro, “non poteva pagare mantenimento ex moglie e figlia”: operaio assolto

Gela. Il grave incidente, l’infortunio permanente e la perdita del posto di lavoro, sono tutti fattori che alla fine hanno spinto il giudice Ersilia Guzzetta ad assolvere un operaio, che era finito a processo con l’accusa di non aver garantito il necessario mantenimento economico all’ex moglie e alla figlia. Come ha spiegato in aula il suo legale di fiducia, l’avvocato Giovanni Cannizzaro, il grave infortunio non gli ha più consentito di lavorare e di avere un reddito. Un lungo calvario quello attraversato dall’uomo, che si è trovato in enormi difficoltà economiche. Secondo la difesa, non ci sarebbe stata nessuna volontà di far mancare il necessario supporto all’ex consorte e alla figlia, ma senza più un’occupazione l’imputato non sarebbe stato in grado di rispettare quanto disposto dopo la separazione.