Personale Asp senza titoli, Cgil: “Situazione grave, fare chiarezza e individuare responsabilità”

Caltanissetta. Personale sanitario e parasanitario in servizio nelle strutture dell’Asp provinciale pur non avendo i necessari titoli. Le verifiche dei vertici dell’azienda sanitaria sono in corso ma per la Cgil si tratta di una situazione grave. “Siamo seriamente preoccupati nell’apprendere che all’Asp di Caltanissetta ci sarebbe del personale sanitario e parasanitario assunto senza essere in possesso dei titoli idonei per poter esercitare la professione. L’avere lasciato con estrema leggerezza lavorare nelle corsie dei nostri presidi ospedalieri del personale senza alcun titolo legittimo è grave. Il momento era straordinario e bisognava correre e porre rimedio alla mancanza di personale e oggi non intendiamo fare polemica facile e gratuita – dicono il segretario confederale Rosanna Moncada e Francesca Nigro della segreteria Cgil con delega alla sanità – perché già allora abbiamo chiaramente rappresentato la nostra contrarietà nei confronti di quelle procedure di assunzione. Al riguardo però riteniamo che sia preciso obbligo individuare le responsabilità di chi ha proceduto all’assunzione di questo personale senza avere prima accertato la validità dei titoli indicati da ogni singolo operatore, poiché allo stato attuale questa valutazione si dimostra inefficiente ed approssimativa”. Il sindacato chiede che “si faccia chiarezza”.