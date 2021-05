“Personale ridotto ora confronto”, Trainito: “Attacchi? Politica non entra in Ghelas”

Gela. Il contratto per le prestazioni assicurate al Comune dalla municipalizzata Ghelas scade a fino giugno. Poco più di un mese, per cercare di far quadrare i numeri, perché anche di questo si tratta. Il sindaco Lucio Greco continua ad avere massima fiducia nell’attività svolta dal manager Francesco Trainito, ma in Ghelas l’età media dei dipendenti è sempre più elevata e il pensionamento di diversi operatori sta mettendo in affanno l’intera gestione delle attività. Fino al prossimo 30 giugno, il cronoprogramma per il verde e l’illuminazione pubblica sarà comunque coperto, come sempre. “A breve dovremmo avere una riunione con l’amministrazione comunale – dice Trainito – è chiaro che con un personale sempre più ridotto Ghelas non potrà coprire tutti i servizi o comunque non potrà farlo con la stessa efficienza. Chiaramente, riferirò al socio unico, che è appunto il Comune. Io posso indicare soluzioni tecniche, ma le scelte politiche non spettano a me. Con il personale che si riduce sul piano numerico, le uniche soluzioni sono da intravvedere in un piano di assunzioni oppure in affidamenti a ditte esterne o, in alternativa, nel ricorso ad agenzie interinali. Non sono io a decidere”. Il manager Ghelas, già diverse settimane fa aveva sottolineato come la percentuale di pensionamenti stia riducendo il personale, soprattutto quello che opera in servizi come il verde e l’illuminazione, quindi lavoratori che svolgono le loro prestazioni direttamente in strada e non negli uffici del Comune. Questo, allo stato, sembra il punto più difficile da gestire. “Ghelas svolge anche altri servizi, mi riferisco alla gestione della sosta a pagamento e alle verifiche tributarie – continua – però, con il personale che si assottiglia numericamente, è chiaro che probabilmente bisognerà ridurre i servizi oppure pensare ad altre soluzioni”. Il rinnovo del contratto non è chiaramente a rischio, ma Trainito, il sindaco Lucio Greco e i tecnici comunali e di Ghelas dovranno trovare delle soluzioni. Il manager, invece, non pare affatto toccato dalle frequenti “incursioni” politiche, che non gli risparmiano pesanti stoccate. Il manager è considerato fin troppo “politico”.