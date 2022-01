Pesante il bilancio del contagio Covid in città, due morti: altri 158 positivi

Gela. Rimane elevato il livello del contagio Covid, in città. Purtroppo, Asp ha comunicato due decessi di pazienti gelesi, nelle ultime ventiquattro ore. Il numero complessivo dei decessi arriva a 115. I nuovi casi di positività sono 158. I guariti, invece, sono 39. In totale, in città si contano 4.662 positivi. Tre pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria, sono tutti gelesi.