Pesanti disservizi idrici, Greco ha concluso la relazione: “C’è stato confronto con quartieri”

Gela. Non se ne conoscono i contenuti, ma è stata conclusa la relazione che il sindaco Lucio Greco presenterà alla prossima riunione della commissione tecnica, chiamata a decidere sull’attuale stato del servizio idrico nei territori dell’ambito. In città, sono più che evidenti le falle e i disservizi, quasi costanti. Greco, negli ultimi giorni, ha avviato un giro di consultazioni con i suoi tecnici, ma anche con i rappresentanti dei comitati di quartiere. “Abbiamo lavorato molto su questo tema – dice – il confronto l’ho voluto direttamente con chi vive nei quartieri e subisce le conseguenze dei tanti problemi che vengono spesso segnalati”. Greco ha chiesto e ottenuto di entrare a far parte della commissione, presieduta dal commissario dell’Ato Cl6 Rosalba Panvini, subito dopo la crisi idrica di luglio, con quartieri lasciati a secco per giorni. “Gli altri sindaci? Non so se abbiano trasmesso le relazioni che abbiamo richiesto – conclude – ovviamente, se non dovessero sollevare problemi sul servizio offertogli, se ne assumeranno la responsabilità”.