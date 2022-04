Pesanti offese e accuse su facebook, Bordonaro fu diffamato: farmacista sarà risarcito

Gela. Offese pesanti, compresa quella di essere uno “sciacallo” e di aver approfittato dell’emergenza Covid, tutte riportate sul social facebook. Il dottor Leonardo Bordonaro fu diffamato e dovrà essere risarcito. La decisione è stata emessa dal giudice di pace civile, al quale si è rivolto il legale del farmacista, che è stato titolare di un’attività in centro storico. L’avvocato Joseph Donegani ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni, portando in giudizio l’utente che postò commenti e offese. I post facevano riferimento al sequestro di uno stock di mascherine, che i finanzieri trovarono nella farmacia di Bordonaro. Risultarono scadute e furono portate via. Per quei fatti, è in corso un procedimento penale. Secondo l’utente che usò facebook per scagliarsi contro il titolare, ci sarebbero state violazioni attraverso la vendita delle mascherine non conformi e per questo motivo continuò a postare offese e improperi.