Pesca sportiva, ai mondiali l’Under 16 italiana è seconda: nel team il gelese Trainito

Gela. Si sono svolti in Francia, a La Tremblade, i campionati del mondo di pesca sportiva. Tra i componenti della squadra nazionale under 16, anche il gelese Gabriele Trainito, tesserato con l’Asd Casting Team Gela, il mondiale si è svolto in cinque manche. Dalla massima competizione francese arrivano le prime medaglie azzurre della stagione agonistica di pesca sportiva in mare. I giovani under 16 guidati dai responsabili tecnici Agostino Antonelli e Alfio Vattiato, dopo un inizio davvero complicato, sono stati protagonisti di un’incredibile rimonta conquistando la medaglia d’argento e il titolo di vicecampioni del mondo. Il primo gradino del podio è della Spagna.