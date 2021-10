Pesca sportiva, la Casting Team qualificata ai mondiali di Cipro

Gela. Conquistato il podio del campionato Elitè per società, la Casting Team Gela diventa vice campione d’Italia. Un secondo posto che porta alla società non solo orgoglio e soddisfazione, ma soprattutto la grande opportunità di poter partecipare di diritto ai mondiali per società di Cipro nel 2022. Gli atleti della squadra gelese, dopo aver conseguito specifici piazzamenti a livello provinciale e regionale, hanno potuto accedere al campionato Elitè, organizzato nella cornice del lungomare di Numana, in provincia di Ancona nelle Marche, che ha dato loro opportunità di confrontarsi con i migliori atleti schierati dalle più importanti società italiane.