Petroservices, si riaccende la protesta dei lavoratori: “Due licenziamenti ingiustificati”

I sindacati ricordano che la società “non ha promosso politiche di serenità e fidelizzazione tra i lavoratori, anzi in molte occasioni ha reso la vita difficile agli stessi lavoratori, in diversi modi. Non permettendo di accedere nella base di Gela che continua a dichiarare deposito. Obbligando i lavoratori a raggiungere luoghi di lavoro e formazione con le proprie automobili. Non permettendo di svolgere attività di manutenzione delle apparecchiature. Facendo un abuso di contestazioni disciplinari anche per semplici incomprensioni e arrivando perfino al licenziamento di due operatori. Invitando gli stessi lavoratori a lasciare la società con piccoli incentivi economici. Utilizzando i lavoratori a chiamata e addebitandogli le ore per le giornate non lavorate. Gestendo una banca ore, accantonate in maniera unilaterale facendo sì che molti operatori abbiano l’accantonamento fortemente negativo (fino a 700 ore addebitate)”, così riporta una comunicazione sindacale.