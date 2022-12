Petroservices, vertenza mai chiusa: sindacati, “contratto non rispettato e violazioni”

Gela. La vertenza dei lavoratori che operano per conto della Petrosevices Mediterranea non si è mai veramente chiusa. Si tratta di un’azienda che ha commesse negli appalti di Enimed e con base soprattutto in Abruzzo. Le segreterie di Filctem-Cgil e Femca-Cisl tornano a denunciare irregolarità e violazioni dei contratti. “Pur non avendo mai ufficializzato il trasferimento da Gela a San Giovanni Teatino, la base in città viene mantenuta chiusa e maestranze non autorizzate lavorano per conto dell’azienda in altri depositi affittati appositamente. Questo comportamento è stato accertato dagli ispettori del lavoro di Caltanissetta, a fronte di denunce avanzate negli uffici della sede”, dicono i sindacalisti Carmelo Catalano e Carlo Petaccia (Filctem) e Sebastiano Tripoli e Stefano De Crescenzo (Femca). Per le organizzazioni sindacali mancano anche i presupposti normativi per svolgere l’attività.