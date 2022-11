Piano alienazioni, possibili correttivi dopo parere negativo: Liardi, “stiamo lavorando”

Gela. E’ uno dei capitoli sui quali i revisori dei conti hanno posto parere negativo. Anche per il piano delle alienazioni e valorizzazioni ci sono “lavori in corso”. Il settore retto dall’assessore Ivan Liardi è impegnato in una serie di verifiche, rese necessarie proprio dal parere rilasciato dai revisori. Del piano delle alienazioni si è discusso, la scorsa settimana, in commissione bilancio. “Stiamo valutando e siamo al lavoro – dice Liardi – siamo certi di quanto fatto fino ad ora. Il piano delle alienazioni è uno strumento di previsione e riguarda la spesa di investimento e non quella ordinaria. Comunque, se ci saranno correttivi da apporre siamo pronti a farlo”.