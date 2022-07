Piano del demanio marittimo, per ora nessun commissariamento: verifiche anche con Regione

Gela. Il commissariamento della Regione dovrebbe essere scongiurato. Il piano del demanio marittimo, che sembrava in dirittura d’arrivo già con l’ex amministrazione Messinese, dovrà comunque sostenere una serie di passaggi, non proprio così brevi. Questa mattina, su convocazione del dirigente del settore urbanistica Emanuele Tuccio, si è tenuta una verifica piuttosto accurata dello stato dell’arte. Il piano del demanio è uno strumento fondamentale, se si pensa ad un futuro di sviluppo turistico. Erano tante le lacune, che sono state accertate da Tuccio e dai funzionari del settore. Il progettista che è stato incaricato di occuparsene ha dovuto dare forfait per la riunione di oggi. Ci sono stati contatti telefonici, però, tra l’assessore Ivan Liardi e il funzionario regionale che sta seguendo l’iter. I tecnici del settore urbanistica stanno lavorando per integrare il piano e oggi alla verifica ha partecipato il responsabile della Riserva Biviere, Emilio Giudice. L’attività istruttoria dovrà consentire di prevedere anche quello che è indicato nel piano d gestione e assicurare il rispetto della fascia dunale. Le commissioni consiliari sviluppo economico e urbanistica hanno affrontato diverse volte i temi relativi al Pudm. I componenti hanno espresso la volontà di coordinare le attività, per cercare di chiudere prima possibile, arrivando all’approvazione.