Piano di zona, sbloccato oltre un milione di euro: servizi per disabili e anziani

Gela. Servizi per chi è più in difficoltà trovano copertura nel distretto socio-sanitario 09, che ha come capofila il Comune di Gela. Dalla Regione, attraverso il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, sono state sbloccate somme per oltre 1 milione 200 mila euro. Si tratta delle due annualità del piano di zona. Era un provvedimento atteso e che è stato ufficializzato con il decreto firmato dai responsabili del servizio. “Sono stanziamenti importanti – spiega dall’amministrazione l’assessore ai servizi sociali Ugo Costa – potranno partire cinque centri di aggregazione per minori, le attività di assistenza agli anziani e il servizio Asacom”.