Piano per incastrare Timpanelli, Acciaro condannato: riaperte indagini su finanziere

Gela. La Cassazione ha ribaltato la decisione dei giudici della Corte d’appello di Caltanissetta, condannando a quattro anni di reclusione l’assicuratore Vincenzo Acciaro, accusato di calunnia nella vicenda che portò in carcere l’insegnante Domenico Timpanelli, poi assolto da ogni contestazione, compresa quella di traffico di droga. Nel passaruote della sua automobile infatti venne piazzato circa un chilo di hashish. Da quanto emerso, però, solo per incastrarlo. Il piano sarebbe stato organizzato dallo stesso Acciaro per liberarsi di un debito da circa 250 mila euro contratto con Timpanelli. Sia la procura generale che il legale dell’insegnante, Vincenzo Ricotta, si sono rivolti alla Cassazione. In primo grado, i giudici del tribunale di Gela avevano condannato Acciaro. I magistrati romani hanno accolto il ricorso. In appello, era invece passata la linea del legale dell’assicuratore, l’avvocato Fabrizio Ferrara, che fece emergere anomalie procedurali sul fatto che a decidere in primo grado non fosse stato il “giudice naturale”. Elementi che la Cassazione ha superato, ritenendo invece sussistenti le condizioni per la condanna di Acciaro. Per gli stessi fatti, in via definitiva, è stato condannato il faccendiere Biagio Tribolato, alcuni mesi fa rintracciato dalle forze dell’ordine per la sottoposizione alla custodia cautelare. Su denuncia di Timpanelli, sembra che i pm della procura di Gela abbiano avviato ulteriori indagini anche sul ruolo di un finanziere che avrebbe saputo del piano per piazzare la droga nella vettura dell’insegnante, essendo in contatto anche con Tribolato.