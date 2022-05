Piazza ed Emmanuello, “Ars? Pellegrino non è di FdI, non c’è diritto acquisito a candidarsi”

Gela. “Prima di esprimere giudizi sulle scelte di Fratelli d’Italia, il consigliere Pellegrino dovrebbe aderire ufficialmente”. Gli esponenti del partito della Meloni richiamano quanto spiegato ieri dal consigliere comunale di DiventeràBellissima, che sul punto delle prossime regionali si è chiaramente fatto promotore di una candidatura che non escluda a priori l’ex parlamentare Ars Pino Federico, a sua volta esponente del gruppo del presidente della Regione Nello Musumeci. Pellegrino ha ribadito che non c’è alcuna intenzione di “togliere il posto” ad esponenti di Fratelli d’Italia, con i quali ci sarà una lista unica, ma bisognerà concertare. Dalla direzione provinciale di FdI, Guglielmo Piazza e Rosario Emmanuello sono molto chiari e non accettano “pronostici” politici, che sanno di “diritto acquisito” alla candidatura. Ormai è evidente che il partito della Meloni, sul territorio locale, vuole esprimere un candidato che sia direttamente riferibile al gruppo locale e al lavoro svolto. “Prendiamo atto delle dichiarazioni del consigliere Gabriele Pellegrino, che, tuttavia, non risulta abbia mai aderito a Fratelli d’Italia e siamo contenti che lo possa fare nel futuro prossimo. Troviamo abbastanza inusuale che un consigliere di altro gruppo si preoccupi della lista di FdI per le regionali. Riteniamo che il consigliere sia in buona fede sebbene non abbia chiaro che Fratelli d’Italia non è una qualsiasi lista civica ad uso esclusivamente elettorale – dicono Piazza ed Emmanuello – ma un vero e proprio partito. All’ultima conferenza programmatica, organizzata a Milano, il presidente Musumeci ha ufficializzato la confluenza del suo movimento, Diventeràbellissima, in Fratelli d’Italia che, quindi, assumerà la regia unica della composizione delle liste per le elezioni regionali in accordo con i dirigenti del partito stesso, come ha sempre fatto”. I due esponenti della direzione provinciale, che fanno parte del nucleo del partito cittadino, non chiudono al dialogo sulle candidature, ma stoppano sul nascere eventuali primogeniture politiche.