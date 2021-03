Piazza Russello, Greco e Licata: “Molto da fare ma mancavano interventi da dieci anni”

Gela. Le polemiche del fine settimana appena trascorso hanno fatto da contorno alla visita di questa mattina, in piazza Russello, del sindaco Lucio Greco e degli assessori Giuseppe Licata e Cristian Malluzzo. E’ stato installato un piccolo parco giochi per i bambini, ma l’area deve ancora essere adeguata e bonificata. Greco e Licata si dicono convinti che c’è molto da fare. “Che l’area necessiti di altri interventi è chiaro, ma l’amministrazione comunale questa mattina ha personalmente voluto prendere un nuovo impegno con i residenti – si legge in una nota del Comune – ossia quello di mettere mano alla manutenzione del verde e alla sistemazione delle panchine già a breve, per poi dedicarsi alla riqualificazione dell’anfiteatro”. Greco ha ricordato l’impegno assunto in campagna elettorale con i residenti della zona e con il comitato di quartiere. “La cosa che più mi fa piacere – ha dichiarato il sindaco – è vedere i bambini giocare felici e sentire i residenti soddisfatti di quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Siamo consapevoli che è solo una minima parte di quello che va ancora fatto e che contiamo di fare entro l’estate, ma è un primo passo importante e lo vogliamo dedicare al piccolo Francesco Russello, che ha perso la vita proprio qui a causa di un tragico incidente. Il nostro obiettivo è ridare vita a tutti i quartieri, dal centro alla periferia, strappandoli al degrado e all’abbandono. In piazza Russello vogliamo riportare musica, divertimento, spettacoli ed eventi, Covid permettendo. La strada è ancora lunga, ma noi siamo qui, non ci tiriamo indietro e siamo venuti per ribadirlo, a distanza di un anno e mezzo da quella promessa iniziale e mantenuta. Il tutto, naturalmente, in collaborazione con i cittadini, che ringrazio fin da ora e che avranno la funzione essenziale di sentinelle del territorio, insieme alle autorità preposte”.