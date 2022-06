Pizzardi, “Greco vive sulla luna”: “Misura è colma, su rifiuti aspettiamo da otto mesi”

Gela. “A chiarire dovrebbe essere il sindaco”. La sintesi la fa il coordinatore cittadino di Italia Viva Rochelio Pizzardi, che va anche oltre spiegando che “la misura è ormai colma”. Anche ieri, in giunta, non sono arrivati i riscontri che i renziani si sarebbero attesi. Ci sono molti dubbi sull’atto di indirizzo per interventi sul servizio rifiuti, chiesti proprio dal partito. “Il sindaco da qualche tempo ha deciso di trasferirsi sulla luna poiché solo così si spiega il fatto che, allorquando si degna di scendere per dare un’occhiata al territorio, rimane puntualmente sorpreso riguardo a fatti e situazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che lui ben conosce da almeno otto mesi. Addirittura arriva a chiedere all’assessore Malluzzo chiarimenti rispetto a dichiarazioni che invece hanno rilasciato organi di partito comunali e provinciali – dice Pizzardi – in sostanza continua a commettere lo stesso errore che lo ha portato a gestire due o tre crisi, pensare che il suo rapporto con gli assessori sia esclusivamente personale piuttosto che collegato alle forze politiche, civiche o partiti che siano. Ma in tutto questo appare evidente il sindaco non ha assolutamente capito che la misura è colma, che è finito il tempo di Quinto Fabio Massimo noto al mondo come il temporeggiatore, è finito il tempo del “poi vediamo” oppure del “parliamone col dirigente” così come è finito il tempo degli incontri bilaterali o trilaterali, ufficiali o ufficiosi, diurni e notturni. I cittadini non ne possono più di incontri e di proclami, i cittadini desiderano che si risolvano i problemi di ogni giorno e tra le altre cose vogliono una città pulita”. Ieri, l’assessore Malluzzo, riferendosi all’atto di indirizzo per migliorare il servizio rifiuti, ha ribadito che “non si tratta di un attacco al sindaco ma della necessità di assicurare più pulizia anzitutto nel periodo estivo”. I renziani vogliono un sì oppure un no, ma che sia chiaro. “Ha voluto i chiarimenti dall’assessore Malluzzo, nel tentativo di applicare di nuovo il dividi et impera, e li ha ottenuti. Ora vorremmo anche noi dei chiarimenti – aggiunge Pizzardi – è sua intenzione dare avvio alla pulizia della città in tempi brevissimi, atteso che siamo già a metà giugno, oppure no? Ecco, aspettiamo fiduciosi una risposta che si fa attendere da almeno otto mesi. E questo temporeggiare è ancora più paradossale oltre che incomprensibile se si pensa che Italia Viva, sul punto, ha avanzato proposte concrete e soluzioni possibili e legittime che peraltro non comportano costi aggiuntivi poiché non costano un solo centesimo in più ai cittadini rispetto a quanto stanno già pagando per il servizio, ovvero oltre 13 milioni di euro, per poi vedere spesa una somma inferiore alla metà, circa 6 e mezzo di euro, e tenere la città sporca. Noi la soluzione l’abbiamo trovata e data, basta solo verificarne la fattibilità, cosa di cui siamo assolutamente certi. Perché il sindaco, che la conosce da otto mesi, non la vuole adottare? Cosa dobbiamo aspettare ancora? Che la soluzione scenda dalla luna assieme al sindaco?”.