Piazze antimafia e installazioni per non dimenticare, “Una Buona Idea”: “Coinvolgere la città”

Gela. Piazze antimafia, installazioni in memoria di chi ha dato la propria vita per contrastare i clan e una riflessione sempre aperta “per non dimenticare”. I consiglieri comunale di “Una Buona Idea”, Davide Sincero e Rosario Faraci, hanno presentato una mozione. Impegnano l’amministrazione comunale a coinvolgere le scuole, l’associazionismo, il mondo parrocchiale e più in generale l’intera società civile, in un concorso di idee proprio per creare degli spazi pubblici che tengano viva la memoria della lotta quotidiana alla mafia, anche con immagini degli eroi che si sono schierati contro il giogo mafioso. La mozione sarà trattata in consiglio comunale.